Przebudowa nadodrzańskiej trasy. Nowa pętla się wyłania, tory wolno po kawałku

do @To nic...

2022-10-25 14:27:57

Paprze się Wyzwolenia, która powinna być w fazie wykończeniowej robót, a jeszcze baaardzo daleko do końca. Poślizg w terminie zakończenia nie podlega dyskusji. Kolumba od Dworca Głównego PKP do Zapadłej powinna być na ukończeniu, a zarosła chaszczami. Od Tamy Pomorzańskiej do pętli dopiero w ostatnim czasie widać że coś robią, ale o wiele za mało. A gdzie jeszcze od TP do Zapadłej i cała Powstańców Wlkp. ? Ciekawe jak to rozliczą, skoro prace może skończą się do końca... 2024 roku w co wątpię.