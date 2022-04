Pętla na Pomorzanach bez kasy biletowej

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w ramach Torowej Rewolucji po świętach zamknięta zostanie kasa biletowa na pętli Pomorzany. Tramwaje nadal będą tam jednak kursować.

Kasa Pomorzany będzie nieczynna od wtorku (19 kwietnia). Najbliższa kasa biletowa czynna od poniedziałku do piątku od g. 6.00 do g. 20.30 znajduje się na Bramie Portowej. Kolejna, czynna od poniedziałku do soboty od g. 10 do g. 20, działa na Turzynie. Z biletomatu stacjonarnego można skorzystać przy ul. Powstańców Wielkopolskich w okolicy skrzyżowania z ul. Szpitalną.

- Oczywiście zapraszamy do korzystania z aplikacji na telefon: MKM, SkyCash, Mobilet lub zbiletem.pl – to najwygodniejsze sposoby na zakup każdego rodzaju biletów - zachęca Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Na budowie pętli Pomorzany nasyp nowej pętli jest już prawie skończony za wyjątkiem jego górnej warstwy, która będzie wykonana po robotach kanalizacyjnych oraz teletechnicznych. W okolicach pętli prace drogowo-instalacyjne prowadzone są obecnie na ulicy Smolańskiej.

(k)