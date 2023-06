Police planują program in vitro

Gminny program in vitro ma powstać w Policach. Wniosek o jego uruchomienie złożyła grupa radnych miejskich z Koalicji Obywatelskiej, a burmistrz Polic go zaakceptował. Teraz program ma być opracowany i przedstawiony do oceny przez powołane do tego instytucje. Później zgodę na jego realizację będzie musiała wyrazić Rada Miejska w Policach.

Na razie więc szczegółów programu nie ma. Jest wola jego stworzenia i wdrożenia.

- In vitro to wsparcie dla par, które bez niego nie mogłyby mieć dzieci, to realna pomoc w spełnianiu ich marzeń o swoim potomstwie, o tym, żeby założyć rodzinę, w sytuacji, kiedy jest to z przyczyn medycznych niemożliwe - tłumaczy radny radny Rady Miejskiej w Policach Damian Walczak (KO). - Szacuje się, że w Polsce około połowy par może mieć problemy z niepłodnością. In vitro to jedyna metoda, która uznawana jest w świecie medycyny za skuteczną. I dlatego razem z panem burmistrzem rozmawiamy na ten temat, dyskutujemy. Postanowiliśmy utworzyć gminny program walki z niepłodnością, program in vitro.

Burmistrz Polic Władysław Diakun (Gryf XXI) do tego wniosku już się

