Platforma Obywatelska chce przywrócenia dofinansowania in vitro

Platforma Obywatelska chce przywrócenia finansowania procedury in vitro. Od dwóch miesięcy politycy tej partii na ulicach polskich miast i miasteczek zbierają podpisy pod projektem stosownej ustawy. We wtorek robili to w Szczecinie.



Działaczki PO, wśród których były także panie spoza naszego regionu, spotkały się z dziennikarzami na placu Pawła Adamowicza. Przypomniały, że Polska pogrążą się w poważnym kryzysie demograficznym. W ubiegłym roku w naszym kraju urodziło się najmniej dzieci od drugiej wojny światowej.

- Pod projektem ustawy podpisują się nie tylko wyborcy partii opozycyjnych. Zdarzają się także wyborczynie PiS-u - mówił posłanka Agnieszka Pomaska. - To sygnał, że jeśli jakaś program działa dobrze, a dofinansowanie in vitro w Polsce w latach 2013 - 2016 działało świetnie, to nie warto tego likwidować, nawet jeśli nie stoją za tym ci, którzy aktualnie rządzą. Przez te 3 lata z projektu in vitro urodziło się ponad 22 tys. dzieci.

Posłanka Barbara Nowacka powiedziała, że udało się zebrać już ponad 300 tys. podpisów. Stwierdziła, że problem bezpłodności dotyka prawie 1,5 miliona par. Jak przekonuje, procedura in vitro jest dla nich najlepszym rozwiązaniem.

- Naprotechnologia nie jest skutecznym sposobem zwalczania bezpłodności - argumentowała polityczka.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 1.02.2023 r.

(as)