Podatek w górę? Radni zdecydują we wtorek

Szczecin od ubiegłego roku szuka oszczędności, ale także dodatkowych wpływów do budżetu. Powołując się na Polski Ład i nowe zasady przydzielania wpływów z podatku samorządom przez rząd, odwoływany jest miejski Sylwester, na choince przed magistratem nie świecą się lampki, wyłączane są miejskie fontanny lub ich część, a hejnału miasta nie gra już trębacz, bo utwór jest po prostu odtwarzany z nagrania. By jednak w budżecie miasta było więcej środków, Szczecin sięga do kieszeni mieszkańców. Na najbliższej sesji radni mają zdecydować, czy w przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości.

- Projekt uchwały zakłada waloryzację wszystkich stawek obowiązujących w Gminie Miasto Szczecin w 2024 r. do wysokości maksymalnych stawek na rok 2024, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wobec aktualnego stanu budżetu gminy waloryzacja stawek będzie skutkować wzrostem dochodu o ok. 34 mln zł - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, który na najbliższą sesję, zaplanowaną na 7 listopada, skierował prezydent Piotr Krzystek.

