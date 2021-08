Parking zamiast boiska? Zostaw samochód i przesiądź się do autobusu lub tramwaju

kombinezon

2021-08-12 09:18:41

Jazda w odzieży roboczej to standard. Gdzie jest inspekcja pracy? Ludzie którzy pracują w odzieży roboczej wychodzą z miejsca pracy w tych strojach i korzystaj z przestrzeni publicznej . tj. sklepy komunikacja.Przypomina to lata 50 XX wieku gdzie podróż tramwajem w kufajce stanowiła nooobilitacje Czyli 70 lat zacofania wraca. Do tego wraca brak mycia Czyli podstawy higieny.