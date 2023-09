Namiot jeszcze postoi. Parkingu nie ma w planach

Tymczasowy namiot, który początkowo służył Operze na Zamku, a następnie Teatrowi Polskiemu, powinien jak najszybciej zniknąć z krajobrazu Szczecina. W jego miejsce mógłby powstać choćby parking - uważają szczecińscy radni PiS. Miasto jednak tłumaczy, że umowy na dzierżawę terenu i namiotu są jeszcze ważne, a parking w tym miejscu w ogóle nie jest planowany.

- Od kilkunastu lat przy wjeździe do centrum Szczecina przy ulicy Energetyków znajduje się szpecący, nieestetyczny namiot, który miał być tymczasowy w związku z przebudową Opery na Zamku. W tym miejscu odbywały się spektakle od 2011 do 2015 roku. Następnie namiot został wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi, a później Teatrowi Polskiemu - przypominają radni w interpelacji do prezydenta Szczecina.

Konstrukcja, według nich, kosztowała 7 milionów złotych. Wskazują, że od samego początku widzowie zwracali uwagę, że nie jest to miejsce przystosowane do organizowania przedstawień artystycznych. Złe nagłośnienie, a w pobliżu ruchliwa ulica - podczas spektakli osoby z hali słyszały jeżdżące samochody i tramwaje. Niskiej jakości

