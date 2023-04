Namiot nadal bez zgody. Koniec z nielegalnym handlem?

Oddanie gastronomikom za dsrmo pasa drogowego to pomoc dla biznesu a to że tam się zrobiło obskurnie to nikogo nie interesuje

Do wszystkich którzy domagają się ukarania tej pani albo zwiększenia kontroli, licencji itp, mam jedno ważne pytanie: jak to jest być mentalnym niewolnikiem?

Dlaczego od kilku lat zamkniety jest prawy pas al. JP2 na którym rozsiadły sie ogródki gastronomiczne . Powoduje to korki , zatory , kolizyjne niebezpieczne sytuacje przy zjezdzie z pl. Grunwaldzkiego . Przejezdzając obok kilka razy dziennie widze ,ze poza sezonem letnim nikt z nich nie korzysta. Ani wieczorem ani w południe. PYTAM DLACZEGO SA TO ULUBIENCY MAGISTATU ?? Dlaczego te zawalidrogi sa ważniejsze od namiotu którego lokalizacja ma związek z rozbabraniem W. Polskiego

Budy,namioty,kioski itp to symbol Szczecina czyli miasto skansen prywatyzacji.A pomieszczenia sklepowe brudne,puste do wynajmu. Tylko tzw.punkty zakupu alkoholu żyją. Przykład pl.Kościuszki.

Fajne to miasto, każdy może stawiać w środku miasta co chce i nikt tego nie rozbierze. Namiot powinien zniknąć w pierwszy dzień, tak jak powinny być odholowywane nieprawidłowo zaparkowane samochody.

2023-04-12 08:14:00

I urzędników w oczy kole czyjaś chęć utrzymania biznesu. Zamiast naliczyć normalną opłatę i zobligować do doprowadzenia trawnika do stanu sprzed czasowej przeprowadzki, to nie. Lepiej zwalczać u ludzi przedsiębiorczość. W Polsce TRZEBA uświadamiać urzędasów, że to z podatków normalnie pracujących ludzi oni otrzymują wynagrodzenie!