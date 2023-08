PiS o namiocie, teatrze i bublach. „Marszałek ma pecha"

Szczęka Wam opadnie jak Tusk wróci do władzy!!! Ja jestem wyznawcą PISU i wszystkich zachęcam do głosowania na PIS. Joachim Brudziński jest szefem kampanii. śpię spokojnie o wynik wyborów.

Wojtek

2023-08-14 16:21:13

Parszywa to jest ta wielka śruba, która zniszczyła klomb przed zabytkowym budynkiem urzędu wojewódzkiego! Kto w ogóle wpadł na tak durny pomysł aby oszpecać Wały Chrobrego? Ma się to do przestrzeni Wałów jak pięść do oka! Gdzie jest konserwator zabytków? I za czyje pieniądze będzie to rozbierane niedługo ? Wstyd wojewodo za taki chlew w reprezentacyjnym miejscu naszego miasta.