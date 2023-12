Mieszkańcom zalewa mieszkania. Będzie remont – obiecuje zarządca

Lokatorzy podstawiają wiaderka, by woda nie kapała na podłogę. Fot. archiwum prywatne

Mieszkańcom jednego z bloków przy ul. Płatnerzy w Stargardzie woda zalewa mieszkania.

- Kapie nam z sufitu od początku sierpnia - opowiada pani Monika, lokatorka mieszkania w klatce 3 c przy ul. Płatnerzy. - Powierzchnia zacieków jest z tygodnia na tydzień coraz większa, wilgoć zachodzi na kolejne ściany. Syn jest alergikiem, pogorszył mu się stan zdrowia. W takich warunkach musimy żyć i płacić niemałe przecież pieniądze.

Stargardzianka wystąpiła do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Dostała ok. 3 tys. zł. Żali się, że za taką kwotę nie odremontuje mieszkania. Poza tym, to nic nie da, bo nieszczelny jest dach budynku.

- Potrzebny jest remont dachu, bo woda zalewa mieszkania w całym pionie! - dodaje stargardzianka.

Blokiem administruje Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w TBS. Pytaliśmy tam o sprawę mieszkańców przy ul. Płatnerzy. Są dobre wieści. Zarządca budynku zapewnia, że remont

...