Na lodowisko przychodzą całe rodziny

Lodowisko cieszy się w Stargardzie dużą popularnością. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Nowo otwarte kryte lodowisko cieszy się w Stargardzie dużym powodzeniem. W miniony weekend, tuż po inauguracji, odwiedziło je blisko 1700 osób.

Od 1 grudnia przy ul. Sportowej w Stargardzie, naprzeciwko stadionu lekkoatletycznego, funkcjonuje lodowisko. Ma ok. tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i jest zadaszone. Stargardzianie przychodzą tam całymi rodzinami, nie brakuje amatorów jazdy na łyżwach z okolicy. Lodowisko jest dużą atrakcją i dobrym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu.

– Chodziłem na te wcześniejsze lodowiska w naszym mieście, jeździłem też do Szczecina – mówi Bartek Orłowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. – Teraz już nie trzeba nigdzie jeździć. Na miejscu mamy wszystko co trzeba. Jest świetnie!

Pod zadaszeniem znajduje się nie tylko tafla, ale też kasa, wypożyczalnia łyżew, gastronomia m.in. z herbatą, kawą i goframi bąbelkowymi, a także toaleta. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15-21, a w soboty i niedziele w godz. 10-21. Ceny za godzinę jazdy wahają się od 18 do 25 zł za bilet normalny. Bilet ulgowy kosztuje od 15 do 22 zł. Można korzystać ze zniżek m.in. z tytułu posiadania Stargardzkiej Karty Mieszkańca czy Karty Dużej Rodziny. Ulgi są też dla rodzin, uczniów i studentów. ©℗

(w)