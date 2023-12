Odpowie za pobicie i zastraszanie świadka nożem

Fot. Dariusz Gorajski

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy wywierania przemocą wpływu na świadka oraz pobicia.

Mężczyzna 28 sierpnia br. na terenie Stargardu, groził innej osobie, używając do tego składanego noża.

- Ostrze przyłożył do szyi pokrzywdzonego, w celu zmuszenia go do zaniechania powiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie i złożenia zeznań - informuje Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Tego samego dnia, sprawca wraz z inną ustaloną już osobą, pobił pokrzywdzonego, uderzając go głową w nos. Po przewróceniu na ziemię kopał go po całym ciele, wybił mu dwa zęby. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Stargardzie, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna był uprzednio karany sądownie. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

- Za zarzucone oskarżonemu czyny grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – informuje prokuratura.

(w)