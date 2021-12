Koszalin wchłonie kolejne miejscowości. Apetyt na sąsiadów

Podczas sesji koszalińskiej Rady Miejskiej podjęto uchwałę inicjującą poszerzenie granic administracyjnych miasta. Zgodnie z jej treścią, do Koszalina miałyby zostać włączone pobliskie Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenice, Kretomino, a także część sołectwa Stare Bielice.

Uchwała otwiera drogę do przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Jeśli zakusy koszalińskich samorządowców się ziszczą, wspomniane miejscowości staną się częścią miasta z początkiem 2023 roku. Na razie nie wiadomo, co na to mieszkańcy Mścic i pozostałych wsi. Niektórzy zastanawiają się czemu mają służyć zmiany. Inni wprost odpowiadają, że chodzi o pieniądze. Przyłączenie miejscowości spowoduje bowiem powiększenie obszaru miasta o ponad 2 tys. ha oraz zwiększenie liczby mieszkańców o blisko 3,5 tys. osób. To wszystko oznacza większe wpływy do budżetu Koszalina z tytułu podatków.

Co na to przyszli „podwładni" i włodarze gmin Będzino, Biesiekierz oraz Manowo, które mają stracić swoje cenne miejscowości? Jak jeden mąż mówią, że sytuacją są zaskoczeni oraz że po otrzymaniu oficjalnej informacji z

...