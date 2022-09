Czy ojciec odzyska dzieci?

11 czerwca dwójka rodzeństwa: jedenastoletnia Iga i ośmioletni Jan zostali w trybie interwencyjnym przekazani Działowi Interwencji Kryzysowej w Centrum Opieki nad Dzieckiem przez pracowników szczecińskiego MOPR. Wszystko wydarzyło się w nocy, kiedy ich ojciec, 72-letni Jan, dostał niespodziewanie krwotoku i musiał być hospitalizowany. Ponieważ nikt z pozostałych krewnych mężczyzny nie był w stanie podjąć się tymczasowej opieki nad dziećmi, MOPR wystąpił do sądu o ustanowienie pieczy zastępczej nad dziećmi do czasu zakończenia leczenia ich ojca. Jednak sąd podjął inną decyzję: dzieci pozostaną w pieczy zastępczej do kolejnej rozprawy. Ma się odbyć dziś.

Interwencja

- Dzieci trafiły do pieczy zastępczej w trybie nagłym, gdyż ich ojciec został zabrany do szpitala, a nie było innej osoby, która mogłaby im zapewnić opiekę - decyzję sądu wyjaśnia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Uzasadnienia wyroku nie ma, gdyż nikt o takie nie wnioskował.

- Zostało wszczęte postępowanie opiekuńcze w tej sprawie z urzędu, gdyż decyzja w trybie nagłym jest tymczasowa -

...