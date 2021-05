W Szczecinie rusza Centrum Inicjatyw Rodzinnych

W sobotę 15 maja w Międzynarodowym Dniu Rodziny w Szczecinie ruszyła nowa inicjatywa - Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W punkcie przy al. Wojska Polskiego 51 rodzice zdobędą najważniejszą wiedzę dotycząca oferty miasta kierowanej bezpośrednio do nich.

CIR ma spajać wszystkie działania prowadzone na rzecz rodzin, być źródłem wiedzy na temat tego, co się w tym obszarze w Szczecinie dzieje. Będzie rozpowszechniać i wzmacniać miejską ofertę wsparcia dla rodzin we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. A także organizować spotkania, warsztaty i wydarzenia.

- Jest to miejsce przyjazne dla rodzin, w którym nasi mieszkańcy znajdą kompleksową informacje na temat oferty miasta – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Ta wiedza jest często rozproszona po różnych urzędach czy instytucjach. Teraz rodzice będą mogli w jednym miejscu dowiedzieć się z jakich programów mogą skorzystać lub jak ciekawie spędzić wolne chwile ze swoimi pociechami. To kolejny projekt tego typu po uruchomionych już wcześniej Agencji Mieszkaniowej Miasta czy Centrum Seniora.

Pracownicy Centrum Inicjatyw Rodzinnych przygotują ofertę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb zgłaszających się tu mieszkańców. Bardziej doświadczeni rodzice mogą na przykład zapoznać się z ofertą ciekawych aktywności, zajęć, czy wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina dla siebie i swoich pociech. Z kolei świeżo upieczeni uzyskają informacje jak zarejestrować urodzenie maleństwa, wraz z kompletem informacji z jakich preferencji z tego tytułu mogą w mieście skorzystać.

- Będziemy się starać, by było to przyjazne wszystkim miejsce - mówi Karolina Lipińska, które kieruje tym miejscem. - By tętniło życiem.

Centrum Inicjatyw Rodzinnych funkcjonuje w strukturach Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Będą tu pracować cztery osoby. Jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

