Bij, krwi oszczędź! Komarom śmierć, ale nie innym pożytecznym zapylaczom

Komary i meszki w Szczecinie są niszczone – metodą zamgławiania na gorąco – chemią bezpieczną dla ludzi i zwierząt domowych. Jednak środki te niszczą również wiele pożytecznych zapylaczy. „Odkomarzanie jest działaniem krótkotrwałym i wyłącznie objawowym. Jeśli ktoś ma zawał, to resuscytacja jest potrzebna, ale ona nie leczy serca, jedynie pozwala utrzymać pacjenta przy życiu. Tak też jest z opryskami na komary” – uważa entomolog dr hab. Stanisław Czachorowski.Fot. archiwum

Teraz atakują otwarcie: nacierając całymi chmarami. Po weekendzie problem z komarami ma być mniejszy. Przynajmniej w Szczecinie, gdzie rozpoczął się drugi etap odkomarzania. Natomiast w dłuższej perspektywie, niestety, będzie tylko gorzej: „wraz z ociepleniem klimatu do Polski mogą dotrzeć komary roznoszące groźne choroby, takie jak denga czy malaria".

Już nie czekają do zmroku. Nie atakują wyłącznie nad wodą czy w zacienionych parkach. Wylatują na żer nawet w pełnym słońcu. Zmasowany atak komarów daje się we znaki szczecinianom co najmniej od tygodnia.

- Zastanawiało mnie, dlaczego nie widać wędkarzy przy nadodrzańskim pl. Leona Koczego. Ale wystarczyło, że zabrałem córkę do parku Ligi, żebym zrozumiał: nie da się spędzić chwili spokojnie bez opędzania się od komarów. Chmarami nadlatują i wpijają się w ciało. Córkę obsiadły tak, że się rozpłakała. Nie sposób się od nich opędzić, tak są nieustępliwe - alarmował jeden z naszych Czytelników. - Na pobliskim przystanku „Strzałowska" stada komarów utrudniają długie oczekiwanie na jakikolwiek środek miejskiej komunikacji. Ludzie tupią,

...