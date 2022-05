Znów wjazd do miasta zakorkowany. Ul. Gdańską tempem żółwia

Wystarczyło, że drogowcy od wtorkowego wieczora (24 maja) do środowego poranka usunęli fragment starej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości nitki jezdni od wysokości przystanku Merkatora do wjazdu na bazę spółki Bulk Cargo - Port Szczecin tuż przed Estakadą Pomorską, by na ul. Gdańskiej zaczęły tworzyć się gigantyczne korki.

Najwyraźniej ograniczenie tam prędkości na czas robót do 30 km/h, zakaz wyprzedzania, kilkanaście pachołków rozstawionych i kilka w miejscach, gdzie skuto - jak na razie - asfalt wokół studzienek kanalizacyjnych, zdezorientowały kompletnie kierowców. Od świtu niemal do południa na wszystkich trzech pasach stały sznury aut w oczekiwaniu na w miarę płynny przejazd. Szczelnie zastawione one były samochodami aż do mostu Pionierów, a momentami nawet do skrzyżowania z ul. Hangarową na wysokości dąbskiego lotniska.

Sytuacja to o tyle dziwna, że o planowanych tam pracach zmotoryzowani bombardowani byli licznymi komunikatami w lokalnych mediach niemal non stop i to od wielu dni. A z tym, czego mogą oczekiwać mieli okazję zaznajomić się i tuż po weekendzie, bo stosowne znaki ostrzegawcze rozstawione wzdłuż trasy są co najmniej od poniedziałku.

Aż strach się bać, co będzie, kiedy drogowcy ze Strabagu zaczną podobne prace na całej szerokości nitki wjazdowej ul. Gdańskiej tuż za zjazdem z Estakady Pomorskiej aż po okolice wjazdu na nitkę Trasy Zamkowej.

Wymiana nawierzchni potrwać ma do połowy czerwca. Może zatem warto rozważyć w tych okolicznościach tymczasową zmianę środka transportu z prywatnego na publiczny, konkretnie na tramwaj. Zamiast tkwić w korkach, wdychać spaliny, denerwować się i psioczyć, że znowu będzie spóźnienie do pracy, szkoły, czy na wizytę w przychodni u lekarza. ©℗

(M)