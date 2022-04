Szczecin i drogi wyjazdowe zakorkowane. Czas zakupów i wyjazdów

Wzmożony czas zakupów przedświątecznych spowodował, że wokół centrów handlowych w śródmieściu Szczecina tworzą się ogromne korki. Kierowcy stoją także na trasach wyjazdowych ze Szczecina, szczególnie tych prowadzących na Wybrzeże.

Zakorkowane są al. Wyzwolenia i ul. Jagiellońska, trudno przejechać przez al. Piłsudskiego i al. Papieża Jana Pawła II - szczególnie na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. Lotników. Bardzo powolny ruch odbywa się również na pl. Rodła, pl. Żołnierza Polskiego i Bramie Portowej. Natomiast płynnie można przejechać - w obu kierunkach - Trasą Zamkową.

Sznur aut ciągnie się przez ul. Ku Słońcu - w kierunku Gumieniec oraz dalej - aż po Centrum Handlowe Ster.

Od rana zatkane są również nitki wyjazdowe, a szczególnie autostrada A6 na węźle Kijewo. To efekt wzmożonych wyjazdów na świąteczny wypoczynek nad morze. Korki sięgają tu nawet 6 kilometrów. Ci jadący od strony Kołbaskowa także muszą uzbroić się w cierpliwość, bo sznur aut ciągnie się od węzła Podjuchy.

O rozsądek i zdjęcie nogi z gazu apelują policjanci, którzy zapowiedzieli wzmożone patrole na drogach. Nad bezpieczeństwem podróżujących oraz pieszych czuwać będzie większa niż zazwyczaj liczba funkcjonariuszy. Mundurowi będą obecni przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do miasta, a także w centrum. Podczas prowadzonych kontroli policjanci z „drogówki” swoją uwagę skierują na prędkość z jaką poruszają się kierowcy, stan ich trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów.

- Apelujemy raz jeszcze do kierowców o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Święta to czas szczególny, spędzany w gronie rodziny – dlatego zróbmy wszystko, aby minęły one w spokojnej atmosferze nie tylko przy stole, ale także na drodze - radzi Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

(kel)