Jeszcze postoimy w korkach. Ulga w połowie roku?

Do korków w Szczecinie jeszcze nie wszyscy przywykli, choć mieliśmy sporo czasu, by się z nimi oswoić. Rozkopane jest nie tylko centrum - także główna arteria prowadząca wzdłuż Odry na Pomorzany. I choć być może pierwsze poważne zmiany odczujemy już za kilka miesięcy, nie oznacza to końca robót. Na finisz prac przyjdzie nam poczekać. Tym bardziej że jeszcze nie wszędzie się rozpoczęły.

Większość prac przebiega pod hasłem tzw. torowej rewolucji. Dzięki temu, uzyskując dofinansowanie na przebudowę zaniedbanych torowisk tramwajowych, miasto może przy okazji przebudować chodniki i jezdnie czy wybudować nowe ścieżki rowerowe. Tak jest m.in. w ciągu ul. Kolumba w ostatnim czasie, gdzie prace nieco przyhamowały.

- Częściowe wstrzymanie prac wynika z faktu olbrzymiej liczby kolizji podziemnych. Nie mówimy oczywiście o całej inwestycji, a fragmentach na ul. Krzysztofa Kolumba - wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. - Przedwcześnie jest, by prognozować i w ogóle mówić, że końcowy termin jest zagrożony. Roboty rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku i

...