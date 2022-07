Zmiany w Galerii Kaskada. Nowe miejsca, nowe marki

Intensywne zmiany w szczecińskiej Galerii Kaskada. Trwają relokacje wybranych najemców, otwierają się nowe salony.

Na początku czerwca w nowej lokalizacji otworzyły się sklep Ecco oraz New Balance. Zupełnie nowym najemcą galerii jest Five o’clock, marka po raz pierwszy obecna w Szczecinie. To sklep z bogatym asortymentem herbaciano-kawowym, z klimatycznym wystrojem w brytyjskim stylu.

Sklep GUESS po reotwarciu ulokowany jest w strategicznym punkcie Galerii, tuż przy głównym wejściu. 8 lipca na mapie centrum pojawił się salon Orange. Punkt w Galerii Kaskada jest nastawiony m.in. na ułatwianie dostępu do technologii osobom starszym. W przyszłości planowana jest organizacja szkoleń z obsługi sprzętu dla tej grupy wiekowej. W salonie wykorzystywany jest system kolejkowy OMS, który wpływa na oszczędność czasu i papieru.

Na liście sklepów w Galerii Kaskada znajdzie się wkrótce marka Converse, sprzedająca m.in. kultowe trampki.

(K)