Zmarła Mira Urbaniak. Tworzyła Żeglarską Reprezentację Szczecina

Zmarła Mira Urbaniak, żeglarz-kaphornowiec, dziennikarz, polarnik, organizator dużych imprez i wydarzeń żeglarskich oraz kulturalnych, która stworzyła klimat Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina.

Urodziła się 3 listopada 1951 roku w Szczecinie i nie rozstawała się z morzem. Jak przypomina zeglarski.info, w Słowniku Biograficznym Żeglarzy Pomorskich, dorastała w Wolinie i w Helu, a później przeniosła się do Trójmiasta, gdzie w 1975 roku ukończyła Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Nie pracowała jednak w wyuczonym zawodzie. Została radiowcem przechodząc wszystkie szczeble tej profesji - była spikerką, reporterką i publicystką. W latach 1991-1993 była redaktor naczelną Radia Gdańsk.

Jak wyznała na początku roku "Kurierowi Szczecińskiemu", w 1992 roku po raz pierwszy wzięła udział w organizacji dużej imprezy żeglarskiej. Gdynia gościła wtedy żaglowce w ramach The Cutty Sark Tall Ships’ Races. Pracowała również przy organizacji zlotu oldtimerów w Szczecinie. Przygotowywała reprezentację Szczecina do pierwszego finału The Tall Ships Races, który odbył się w grodzie Gryfa w 2007 roku. To jej uporowi młodzież ze szczecińskich jachtów zawdzięcza charakterystyczne koszulki. Paski w poprzek mają barwy Szczecina. Wraz z kilkoma osobami stworzyła klimat pierwszej reprezentacji oraz sposób prezentacji naszych załóg podczas parad w miastach. Jak wspominała na łamach "Kuriera", wcześniej "młodzież wstydziła się zachowywać wesoło, tańczyć, bawić się po prostu".

Ostatnio Pani Mira nagrywał podcasty w ramach projektu „Osobisty Poczet Ludzi Morza”. Napisała także książki – „Gdynia. Żeglarska stolica Polski” oraz „Za sterem. Od krawcowej do kaphornowca”.

Fascynowały ją oczywiście żaglowce. Była w rejsie „Darem Młodzieży”, „Zawiszą Czarnym” (dookoła świata) oraz brała udział w wyprawie po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Na „Iskrze” uczestniczyła w regatach Columbus ‘92, a na „Fryderyku Chopinie” odwiedziła Karaiby. Wyprawiała się również w rejony polarne, a trzy razy była na Spitsbergenie.

Mira Urbaniak działała m.in. Bractwie Zawiszaków i Bractwie Kaphornowców.

W 1992 roku otrzymała nagrodę „Homo Popularis”, a trzy lata później „Szczupak 2008” za popularyzację morskiego Szczecina. W 2016 roku otrzymała Krzyż „Pro Mari Nostro” przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną.

(kl)