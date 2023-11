Wolontariusze z pomocą seniorom

Kochany Święty Mikołaju! Piszę do Ciebie, bo potrzebuję kilka rzeczy… Fot. archiwum

Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej. Zanim w świat ruszy orszak św. Mikołaja, na Ziemi działają jego wysłannicy. Wśród nich jest również szczecińska grupa „Wolontariusze Seniorom”. Działają praktycznie przez cały rok, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia. Właśnie realizują kolejne z nich.



- Nie jesteśmy w żaden sposób sformalizowani – wyjaśnia Michał Kondrat, jeden z aktywistów grupy „Wolontariusze Seniorom”. – Powstaliśmy spontanicznie i działamy spontanicznie.

Początek grupy sięga czasów, gdy realizowali się jako wolontariusze na dworcu Szczecin-Główny. Było to w czasie napływu uchodźców z Ukrainy. Po zamknięciu punktów na dworcu, postanowili działać dalej. Swoją aktywność przenieśli na pomoc seniorom.

- W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję Świąteczna Pomoc dla Seniorów – mówi Michał Kondrat. – Spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym odzewem. To wówczas postanowiliśmy, że nie może to być jednorazowa akcja i że powinno ich być więcej.

W ubiegłym roku listy do Świętego Mikołaja, pisane przez seniorów z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, zawierały proste życzenia: znalazły się wśród nich m.in. prośby o książki, świeczki, maszynki do golenia, czajniki, piżamy, a także o słodycze – czyli rzeczy, które dla wielu z nas są codziennością, ale dla seniorów w DPS okazały się marzeniem. Wówczas w akcji wzięło udział ponad 450 osób.

„Wolontariusze Seniorom” przeprowadzili także zbiórkę puzzli i kwiatów dla podopiecznych DPS przy ulicy Kruczej oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. Wiosną br. zorganizowali zbiórkę książek pod hasłem „Podaruj seniorowi książkę”. W ramach tej akcji udało się zebrać ponad 1800 książek, z czego ok. 1500 zostało przekazanych do DPS „Dom Kombatanta”. Księgozbiór DPS został zasilony dziełami światowej i polskiej literatury.

Grupa na FB liczy teraz ponad 700 osób, to ludzie różnych zawodów. Mieszkają też w różnych miejscach, po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.

- To, co nas jednoczy, to wspólne działanie na rzecz seniorów - mówi Michał Kondrat.

W tym roku Święty Mikołaj w towarzystwie elfów zajedzie do DPS „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Romera. Będą im towarzyszyli podopieczni z Domu Dziecka w Trzebieszewie, którzy przygotują specjalny program artystyczny. Wszystko to razem sprawi, że seniorzy będą mogli doświadczyć ciepłej atmosfery nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

- Ubiegłoroczna akcja okazała się nie tylko wielkim sukcesem, ale również dowodem na siłę wspólnoty i dobra, które można zasiać wokół siebie - mówi Michał Kondrat. - Zadanie było jasne: sprawić radość tym, których życzenia często giną w gwarze codziennego życia.

Tegoroczna akcja trwa i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem tych, którzy chcą wybrać list i spełnić marzenia seniorów. Dlatego jej organizatorzy zdecydowali, że tę chęć pomocy skierują w ten świąteczny czas pod jeszcze jeden adres. „Ta wielka życzliwość dotrze również do Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie” - poinformowali w ostatnich dniach.

Jeśli wśród naszych Czytelników są osoby chętne do pomocy, to można dołączyć na Facebooku do grupy Wolontariusze Seniorom. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI