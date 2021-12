W Żydowcach kolędowanie przy żywej szopce

Szczecińskie Żydowce to jedno z dwóch osiedli w całym mieście, a jedyne na jego prawobrzeżu, gdzie w tegoroczne święta Bożego Narodzenia można oglądać żywą szopkę. A kto zdąży, to wieczorem jeszcze dziś może przyłączyć się do wspólnego kolędowania przy ognisku.

Szopka stanęła już tradycyjnie przed kościołem parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Srebrnej 8, a została otwarta już w piątkowe wigilijne popołudnie. Przy stajence w zagrodach są m.in. osiołek oraz owce i kozy, a z ptactwa zobaczyć tam można np. czarne indory.

Od wczesnego popołudnia w sobotę trwa kolędowanie. I potrwa do wieczora. Chętni do wspólnego kolędowania na świeżym powietrzu i przy ognisku mile widziani nawet po godz. 19. A w niedzielę świętowania ciąg dalszy.

(m)