W Zachodniopomorskiem ponad 48 tysięcy cudzoziemców

Ukraińcy są wciąż największą diasporą na Pomorzu Zachodnim. Większy napływ naszych południowo-wschodnich sąsiadów liczony jest od 2014 roku. O ile do lutego 2022 roku mieliśmy do czynienia z migracją zarobkową, to później miała ona charakter przede wszystkim uchodźczy, wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Zachodniopomorski oddział ZUS właśnie podał dane dotyczące cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Na koniec maja tego roku w województwie zostało zgłoszonych 48,1 tys. cudzoziemców.

– To nieznacznie mniej niż na koniec listopada 2022 roku – mówi Karol Jagielski, rzecznik oddziału. – W listopadzie 2022 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w naszym województwie było 48,9 tys. Na terenie szczecińskiego ZUS było ponad 37,5 tys. cudzoziemców. Według danych z koszalińskiej placówki zgłoszono do ubezpieczeń przeszło 10,5 tys.

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń emerytalno-rentowych dalej są Ukraińcy. Na koniec maja było ich 37,1 tysięcy: w szczecińskim ZUS 29,2 tys. i 7,9 tys. w koszalińskim oddziale.

W całej Polsce liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1,085 mln osób.

