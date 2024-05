W czwartek świętujemy Boże Ciało

Fot. Dariusz Gorajski

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana potocznie Bożym Ciałem w tym roku przypada w czwartek 30 maja.

Po raz pierwszy uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246 roku. W Polsce święto zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 roku, a w Kościele unickim – na synodzie zamojskim w 1720.

Obecnie jest to jedno z 9 nakazanych świąt w roku – oznacza to, że w Boże Ciało katolicy zobowiązani są do uczestniczenia w mszy świętej. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez wiernych. Ich liczba odpowiada liczbie ewangelistów, tj. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment z Ewangelii według każdego z nich.

Na czele procesji jest niesiona monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Niesione są też sztandary, feretrony, obrazy. Tradycyjnie w procesji idą dziewczynki sypiące kwiaty. Na zakończenie zostaje udzielane uroczyste błogosławieństwo sakramentalne. Celem procesji jest publiczne złożenie świadectwa swojej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu.©℗

