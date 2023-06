W całym kraju trwają procesje Bożego Ciała

Fot. Ryszard PAKIESER

Czwartek w całym kraju to tradycyjne Boże Ciało, a właściwie święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Polsce obchodzone jest od 1320 r., a tradycyjne procesje, podczas których niesiona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, odbywają się w wielu parafiach.

Procesja zatrzymuje się przy czterech specjalnie przygotowanych ołtarzach, przy każdym z nich odczytywany jest fragment Ewangelii. Mieszkańcy budynków, przed którymi przechodzi procesja, przyozdabiają swoje domy w kwiaty, świeżą zieleń, a trasę pochodu ubrane na biało dzieci posypują płatkami kwiatów.

Dla katolików to bardzo ważne święto. Celem procesji jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W samym Szczecinie zaplanowano ich ok. 40. Najważniejsza, główna, jak co roku przeszła od ul. Bogurodzicy al. Niepodległości przez Bramę Portową i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego na plac przy Katedrze św. Jakuba. ©℗

(t)