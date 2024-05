Procesje Bożego Ciała w Szczecinie. Trasy i utrudnienia w komunikacji miejskiej

Fot. Dariusz Gorajski

W czwartek (30 maja) w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się w Szczecinie procesja główna z okazji Bożego Ciała. Tego dnia w całym mieście zaplanowano również inne procesje.



Trasa procesji głównej: Bogurodzicy – Św. Wojciecha – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Ks. Kard. Wyszyńskiego – Sołtysia – Grodzka – plac katedralny przy Katedrze św. Jakuba – zakończenie procesji (utrudnienia dla linii: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 52, 61, 75, 76, 87, 806).



Procesje diecezjalne na terenie Szczecina 30.05.2024 r.:



1. Parafia pw. Świętej Rodziny od godz: 10:00 – 11:30

Trasa ulicami: Królowej Korony Polskiej – Monte Casino – Ogińskiego – do figury św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach – Szymanowskiego – Monte Casino – Królowej Korony Polskiej.



2. Parafia pw. Świętej Trójcy w godz. 10:15 – 11:30 (utrudnienia dla linii 222, 225, 227)

Trasa ulicami: Rondo ks. Piotra Prymy – Misia Wojtka – Żyzna – Drozdowa – Szeroka - rondo ks. Piotra Prymy.



3. Parafia pw. Świętego Krzyża w godz. 10:50 – 13:00

Trasa ulicami: Wieniawskiego – Syrokomli – Brodzińskiego – Św. S. Kostki – Wieniawskiego.



4. Parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w godz. 11:00 – 13:00

Trasa ulicami: Orawska – Legnicka – 9-go Maja – Ruska – Orawska.



5. Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w godz. 11:15 – 13:00 (utrudnienia dla linii 7, 9, 86)

Trasa ulicami: Boh. Warszawy – 5-go Lipca – B. Śmiałego – Chodkiewicza – Pocztowa.



6. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej od godz. 11:20 – 13:00 (utrudnienia dla linii 60)

Trasa ulicami: Krakowska – Zielona – Bronowicka – Maciejewicza.



7. Parafia pw. Św. Józefa oblubieńca NMP w godz. 11:30 – 13:15 (utrudnienia dla linii 11, 12, 53, 806)

Trasa ulicami: Połabska – Szpitalna – Powstańców Wielkopolskich – Starkiewicza – Boczna.



8. Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w godz. 11:15 – 13:30 (utrudnienia dla linii 58, 59, 63, 102)

Trasa ulicami: Nehringa – Kościelna – Dąbrówki – Nad Odrą.



9. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w godz. 11:45 – 13:15 (utrudnienia dla linii 57, 68, 69, 80, 82)

Trasa ulicami: Księżnej Anastazji – Przyjaciół Żołnierza – Pasterska – Jarogniewa – Barlickiego – Myśliwska – Świętoborzyców – Księżnej Anastazji.



10. Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w godz. 11:50 – 13:10 (utrudnienia dla linii 7, 11, 53, 67)

Trasa ulicami: Jana Chryzostoma Paska – Parkowa – Malczewskiego – Jana Kazimierza – E. Plater – pl. Matki Teresy z Kalkuty.



11. Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w godz. 11:00 – 13:00 (utrudnienia dla linii 3, 53, 60)

Trasa ulicami: Słowackiego – Wyzwolenia – Długosza – Naruszewicza.



12. Parafia pw. Matki Bolej Bolesnej od godz. 10:30 – 12:00 (utrudnienia dla linii 51, 92)

Trasa ulicami: Miodowa – Kwiatów Polskich – Wiśniowa – Mokra – Chmurna – Obłoków.



13. Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w godz. 12:00 – 13:00 (utrudnienia dla linii 6, 11, 69, 80)

Trasa ulicami: Golisza – Komuny Paryskiej – Rugiańska– Stalmacha – Lubeckiego.



14. Parafia pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej 12:00 – 13:30 (utrudnienia dla linii 82)

Trasa ulicami: Słowicza – Szczepowa – Krucza.



15. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w godz. 11:00 – 12:15 (utrudnienia dla linii 64, 72, 73, 77, 93, C)

Trasa ulicami: A. Krzywoń – E. Gierczak – Oficerska – Ustki – Mianowskiego.



16. Parafia pw. Św. Kazimierza w godz. 11:30 – 12:30 (utrudnienia dla linii 3, 80)

Trasa ulicami: Broniewskiego – Arkońska – Tatrzańska – Wiosny Ludów.



17. Parafia pw. Bożego Ciała w godz. 12:30 – 14:30 (utrudnienia dla linii 53, 57, 60, 63, 67, 82)

Trasa ulicami: Staszica – Ofiar Oświęcimia – Św. Cyryla i Metodego – Niemcewicz – Kadłubka – Ofiar Oświęcimia - Staszica.



18. Parafia pw. Św. Michała Archanioła od godz. 12:30 (utrudnienia dla linii 73, 93)

Trasa ulicami: Bałtycka – Łowczych – Zawrotna.



19. Parafia pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w godz. 12:45 – 14:30 (utrudnienia dla linii 101)

Trasa ulicami: Górna – Dyngusowa – Górna.



20. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w godz. 13:15 – 15:30 (utrudnienia dla linii 60, 88)

Trasa ulicami: Okulickiego - Św. Kingi – Wileńska – Wrocławska – Okulickiego – Tarnobrzeska.



21. Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w godz. 12:30 – 14:30 (utrudnienia dla linii 57, 87, 99)

Trasa ulicami: Duńska – Jantarowa – Duńska – Szczecińska - Poznańska.



22. Parafia pw. Świętego Ducha w godz. 13:00 – 14:20 (utrudnienia dla linii 79, 84)

Trasa ulicami: Młodzieży Polskiej – Jaśminowa – Piechoty – Walecznych – Młodzieży Polskiej.



23. Parafia pw. Chrystusa Króla w godz. 11:15 – 12:30 (utrudnienia dla linii 63)

Trasa ulicami: Inwalidzka (wokół placu ks. Henryka Świerkowskiego)



24. Parafia pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w godz. 12:20 – 14:00 (utrudnienia dla linii B, 77, 84)

Trasa ulicami: Rydla – Łubinowa – Kostki Napierskiego.



25. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w godz. 12:15 – 13:30 (utrudnienia dla linii 65, 77, 84, B)

Trasa ulicami: Kolorowych Domów – Fioletowa.



26. Parafia pw. Św. Cyryla i Metodego w godz. 12:20 – 13:20 (utrudnienia dla linii 243)

Trasa ulicami: Do Rajkowa – Rajkowo.



27. Parafia pw. Św. Dominika w godz. 11:55 – 13:55

Trasa ulicami: pl. Ofiar Katynia – Wielkopolska – Mazurska – Śląska – pl. Ofiar Katynia.



28. Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w godz. 10:45 – 12:00 (utrudnienia dla linii: 54, 72, 73, 79, 84, 93)

Trasa ulicami: Orla – Niedźwiedzia – Kurza – Ucięta – Owcza.



29. Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w godz. 11:00 – 13:00 (utrudnienia dla linii: 53, 806)

Trasa ulicami: Włościańska – Budziszyńska – Inowrocławska – Budziszyńska – Włościańska.



30. Parafia pw. Nawiedzenia NMP w godz. 11:00 – 12:30 (utrudnienia dla linii: C, 64, 77, 96)

Trasa ulicami: Jugosłowiańska – Goleniowska – Kostrzyńska – Tczewska – Nowogardzka – Warmińska – Goleniowska – Bośniacka – Czarnogórska.



31. Parafia pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w godz. 11:30 – 13:00 (utrudnienia dla linii 84)

Trasa ulicami: Gwarna – Romantyczna – Swojska – Gwarna.



32. Parafia pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w godz. 10:30 – 12:30 (utrudnienia dla linii 103, 106)

Trasa ulicami: Jaworowa – Piaszczysta – Pogodna – Majowa – Zegadłowicza.