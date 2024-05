Uroczyście nadano imię Praw Kobiet rondu w Gryfinie

do Edek

Ja na ich miejscu zacząłbym szykować i przymierzać burki i hidżaby bo Donald Tusk załatwił im miliony jurnych byczków z krajów muzułmańskich - na ulicach Szczecina już widać jak to będzie wyglądało -tyle waszej walki miłe panie, dekady mozołu walki z wyimaginowaną supremacją białych Polaków i wszystko jak krew w piach... Powodzenia w nowej uśmiechniętej Polsce - kalifacie Polin.

Chyba teraz wjedzie do was pendolinjo, albo nawet coś więcej...

niebieski

2024-05-25 22:00:39

Spokojnie. Już niedługo tęczowa doktryna zatopi te wszystkie "prawa kobiet", że zostanie im tylko łażenie w kółko po tym rondzie. Już dziś postacie trans startują w kobiecych dyscyplinach, deklasując je tam i sprawiając, że ich trud nie ma już żadnego sensu. A jeszcze zaraz oblechy wejdą do ich łazienek, przebieralni, zaczną kraść stanowiska i przywileje. I co? Będą protesty? Będzie gęba na kłódkę! Bo to kolejna z mądrości etapu. A wy, drogie Panie, wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydle.