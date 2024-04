Debata kandydatów na burmistrza Gryfina

Gryfiniak

2024-04-19 14:54:07

Ta pani jest z PO i nie jest w stanie wznieść się ponad swoją przynależność partyjną. Będzie spłacać polityczne długi swoim pryncypałom z Platformy i uprawiać dużą politykę zamiast zająć się miastem. Udział w czarnych marszach i rzucanie hasłami proaborcyjnymi i lewacką nowomową, to nie są kwalifikacje do rządzenia miastem i gminą. Można mieć wiele do zarzucenia obecnemu burmistrzowi, ale jeśli przy nim ma być nadal stagnacja, to wolę taką stagnację niż tą z domieszką platformianego lewactwa.