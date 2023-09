Upamiętniono rotmistrza Pileckiego

Nie ma obowiązku podawania się za Polaka i mieszkania w Polsce wśród Polaków. Wracajcie do swoich. LOT na koszt Polaków uruchomił wam codzienne loty. Szczęśliwej podróży!

Do gnojów poniżej

Nie ma obowiązku podawania się za Polaka i mieszkania w Polsce wśród Polaków. Wracajcie do swoich. LOT na koszt Polaków uruchomił wam codzienne loty. Szczęśliwej podróży!

Do gnojów poniżej

To ten co "uciekł" z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, mijając niezauważony przez cały garnizon SS-manów potrójną linię drutów kolczastych pod prądem?

to tak ładnie wykorzystywać dzieci do celów propagandowych ? W rzeczywistości Pilecki niczym się Polsce nie zasłużył .

Witolda Pileckiego

2023-09-13 10:41:05

Płk Witolda Pileckiego zabili dziadkowie i rodzice tych którzy teraz zarzucają Polakom nacjonalizm i faszyzm, dokładnie te same zarzuty słyszał płk Witold Pilecki, zresztą tak jak i inni Polacy patrioci. Dziś potomkowie zbrodniarzy chcą ponownie decydować o życiu i śmierci, o tym kto jest a kto nie jest patriotą. Lata płyną ale polskość to dalej "nienormalność", Polacy to dalej brunatni faszyści. Lata płyną a stara komuna zawsze jest nową lewicą i tylko jej zbrodnie pozostają nierozliczone...