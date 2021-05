Szczecin pamiętał o 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego

Szczecińska Fundacja Patriotyczna imienia Witolda Pileckiego w czwartek, czyli w 120. rocznicę urodzin rotmistrza, na placu Szarych Szeregów zaprezentowała kilkumetrowy portret "ochotnika do Auschwitz". A potem członkowie fundacji przemaszerowali z tym portretem przez centrum miasta.

Witold Pilecki trafił do obozu w Auschwitz z własnej woli - aby dać świadectwo temu, co tam się dzieje. Przygotował pierwsze raporty na temat ludobójstwa realizowanego przez Niemców. Udało mu się uciec z obozu. Zamordowali go komuniści - w 1948 roku.

(as)