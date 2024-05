Był list, jest reakcja. PiS chce pomóc szczecińskim artystom

Radni PiS deklarują, że chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom szczecińskich twórców. Fot. Dariusz Gorajski

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że chce pomóc szczecińskim artystom. Także tym, którzy prawicy nie lubią, i głośno dawali temu wyraz. Działacze partii Jarosława Kaczyńskiego domagają się zwołania nadzwyczajnego posiedzenie komisji kultury.

We wtorek w „Kurierze Szczecińskim” opublikowaliśmy list otwarty twórców i animatorów kultury do władz miasta. Domagali się w nim m.in. większych nakładów na kulturę i bardziej przejrzystych procedur dzielenia pieniędzy dla twórców. PiS, który jest w Szczecinie opozycją wobec prezydenta Piotr Krzystka oraz Koalicji Obywatelskiej, deklaruje, że chce wesprzeć artystów.

- Wnioskujemy o jak najszybsze zwołanie komisji kultury, jeszcze w tym tygodniu - mówi Krzysztof Romianowski, przewodniczący Klubu radnych PiS. - Przed wyborami prezydent i radni KO zarzekali się, że kultura będzie dofinansowana, że będzie lepiej. Może być ciężko z dotrzymaniem tych obietnic. Mówimy do artystów: my was wysłuchamy i my wam pomożemy, bo po to jesteśmy.

Maciej Kopeć stwierdził, że szczecińskiej kulturze jest potrzebne nowe otwarcie. Potrzebny jest także audyt. Bo, jak zauważył, sygnatariusze listu alarmują, że niektóre nazwiska są mocno promowane, a inne pomijane.

- Środki, który są wydatkowane w Szczecinie na kulturę, to 2,50 zł na mieszkańca, średnia krajowa to 11,73 zł - wyliczał Marcin Pawlicki. - Poznań na kulturę wydaje 15 mln, Szczecin - milion zł.

- Miasto bez kultury, bez społeczeństwa, to tylko punkt na mapie - zauważył Dariusz Smoliński. - Szczecin zasługuje na więcej w dziedzinie kultury. Będziemy działać przy tym temacie jako konstruktywna, merytoryczna opozycja.

PiS chce m.in. zwiększyć budżet na kulturę. Pieniądze na ten cel, zdaniem radnych prawicy, można znaleźć w rezerwie budżetowej.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.05.2024 r.

Alan Sasinowski