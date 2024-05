Wybrano wykonawcę obwodnicy Stargardu

Fot: GDDKiA Szczecin

Oferta firmy Strabag o wartości nieco ponad 76 mln złotych została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stargardu w ciągu DK20. To efekt przeprowadzonej analizy siedmiu złożonych w tym postępowaniu przetargowym ofert wykonawców. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2027.



Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na roboty budowlane przewidziano 15 miesięcy. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest na 2027 r.



Od kilkunastu lat, dzięki południowej obwodnicy, kierowcy omijają miasto korzystając z drogi ekspresowej S10. Za kilka lat z centrum Stargardu zniknie także DK20. Trasa ta obecnie prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10 przez miejscowości Święte i Strachocin do miasta, gdzie na trasie przejazdu jest wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, zmniejszając hałas i ograniczając inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego. Skróci się też dystans jaki będą pokonywać kierowcy. Obecnie długość DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto to 7,4 km, zaś przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Biorąc pod uwagę charakterystykę drogi w mieście (ograniczona prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych) obwodnica skróci czas przejazdu nawet czterokrotnie.



Obwodnica Stargardu będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Droga rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa obwodnicy będzie prowadziła w kierunku północnym. Przejdzie przez dolinę rzeki Krąpiel, następnie drogę powiatową Strachocin – Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20 około 500 metrów za granicą miasta Stargard.

oprac: (rj)