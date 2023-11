Uniwerek, krokusy i moc dobrego. Kanclerz US: "Wielkie otwarcie na Jasne Błonia" [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Gdzie sześciolatek z "Żaczka" przybija "piątkę" kanclerzowi wyższej uczelni, a studentki na co dzień analizujące wydatki samorządów na ochronę zdrowia kopią dołki? Gdzie reprezentacja Instytutu Biologii - celując cebulkami kwiatów - umawia się na wspólną kawę i pączki, a studenci wychowania fizycznego porzucają ćwiczenia biochemii na rzecz udziału w społecznej akcji dla zielonego Szczecina? To wszystko i jeszcze więcej zdarza się tylko przy okazji "Krokusowej rewolucji"!

W czwartek (9 listopada) na zieleńcu przed rektoratem Uniwersytetu Szczecińskiego zrobiło się tłoczno. Nie tylko społeczność uczelni, ale również reprezentacje zaprzyjaźnionych placówek oświatowych wzięły udział we wspólnym sadzeniu krokusów.

- To inicjatywa Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego. Wspólnie uznaliśmy, że najlepszym miejscem na posadzenie 10 tysięcy krokusów będzie zieleniec przed rektoratem Uniwersytetu Szczecińskiego - mówił Andrzej Jakubowski, kanclerz US. - Wszak jesteśmy na "Złotym Szlaku", rzec można w pięknych okolicznościach architektury, a dzięki krokusom na wiosnę staniemy się fantastycznym otwarciem przed zachwycającymi kwiatowymi dywanami Jasnych Błoni, z których słynie nasze miasto. Cieszy i daje satysfakcję fakt, że dorzucamy swoją "cegiełkę" do zielonego Szczecina.

Do udziału w tej inicjatywie uczelnia zaprosiła zarówno przedszkolaki z sąsiedzkiego "Żaczka", ale również uczniów z zaprzyjaźnionej SP nr 41 oraz licealistów z objętego patronatem XIII LO. Odzew był tyleż entuzjastyczny, ileż gremialny. W tworzeniu krokusowego pola w barwach US wzięło udział wielu studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych uczelni.

- To świetna okazja do integracji. Jednocześnie do pokazania, że razem ze studentami możemy zrobić wiele dobrego dla miasta, a też dla wizerunku naszej uczelni. Przecież mamy się czym pochwalić - mówiła dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US z Instytutu Biologii, która w czwartkowym przystanku "Krokusowej rewolucji" wzięła udział wraz ze studentami: Łukaszem Baranieckim i Mateuszem Cielasem.

Ich zgrany zespół błyskawicznie zapełniał dołki pod krokusy. Pod czujnym okiem psiny Kori. W tym czasie kanclerz uczelni przybijał "piątki" z maluchami z "Żaczka". Studentki Vanessa i Zuzanna na chwilę oderwały się od zajęć strategii działań w obszarze zdrowia na rzecz krokusowego pola. Podobnie jak Kamil z Illią, Jarkiem i Volodimyrem - odłożyli ćwiczenia biochemii.

- Kończymy rozsadzanie pierwszego worka krokusów, zaczynamy drugi, a i ten na pewno nie będzie ostatnim! - przekonywali studenci.

Jak obiecali, tak zrobili. Dzięki nim na mapie Szczecina powstało jedno z największych krokusowych pól tej jesieni.

Arleta NALEWAJKO

Realizacja filmu: Dariusz Gorajski