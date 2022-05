Trwa Noc Muzeów w Szczecinie

Po pandemicznej przerwie rozpoczęła się Noc Muzeów. W tegorocznym programie znalazło się m.in. zabytkowych wnętrz Willi Lentza, sali ślubów i sali sesyjnej w odrestaurowanym skrzydle gmachu magistratu, budynku Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Muzeum Techniki i Komunikacji.

Przed gmachem Urzędu Miasta (Plac Armii Krajowej 1) do godz. 21 odbywac się inscenizacja historyczna przedstawiająca życie codzienne Wikingów.

Willa Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 otworzy swoje podwoje w godzinach 20.00-23.00. Oprócz zabytkowych wnętrz można będzie zobaczyć specjalne wystawy, film dokumentalny oraz pokazy mappingu na elewacji obiektu (co 15 minut w godz. 20.30 – 00.00).

Szczecinianie chętnie korzystają z oferty 16. Nocy Muzeów. Atrakcji nie brakuje.

Państwo Grażyna i Piotr postanowili zwiedzić wystawy w Muzeum Narodowym, wybrali się też do Zamku Książąt Pomorskich. - Chcieliśmy wejść do Morskiego Centrum Nauki, ale trzeba było wcześniej się zapisać - mówili. - W Nocy Muzeów uczestniczymy nie po raz pierwszy. Sądzimy, że Szczecin ma do pokazania coraz więcej. Karolina i Tomasz, którzy też wybrali się na wieczorną wędrówkę, byli zaskoczeni frekwencją. - Po przerwie pandemicznej naprawdę fajnie wyjść z domu i wziąć udział w takim wydarzeniu - przyznali.

Niektórzy spacer zaplanowali z wyprzedzeniem, inni wyruszyli spontanicznie.

- Oglądaliśmy wiadomości i usłyszeliśmy, że jest Noc Muzeów, zdecydowaliśmy, że wychodzimy i zwiedzamy - mówią Agnieszka i Mateusz.- Dopiero zaczynamy, na razie obejrzeliśmy wystawę sakralną w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego, zrobiła na nas wrażenie. Wybieramy się na ul. Staromłyńską 27 do Muzeum Narodowego na wystawę biżuterii. Pójdziemy też w miejsca, które znamy mniej. Wszystkich zachęcamy do zwiedzania Szczecina, bo to jest magiczne miejsce.

Wydarzenia 16. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie:

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/europejska-noc-muzeow/1561-zestawienie-wszystkich-wydarzen.html

(KSz), (gan)

Fot. Dariusz Gorajski, Anna Gniazdowska