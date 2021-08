Nocna akcja przed magistratem. Apel do prezydenta Szczecina: O opamiętanie

Przed szczecińskim magistratem pojawiły się nowe drzewa oraz wielki napis: "Razem dla Przygodnej". To efekt bezprecedensowej nocnej akcji, zorganizowanej przez grupę - jak się nazwali - Zatroskani Mieszkańcy Szczecina.

W przesłanym naszej redakcji manifeście napisali, że ich nocna akcja (10 sierpnia) jest apelem do Prezydenta Szczecina, "aby się opamiętał i zaprzestał bezsensownych wycinek drzew".

Natomiast w następujący sposób przedstawili cel swej manifestacji:

"Symbolem (tych) wycinek jest ostatnio ulica Przygodna. Czara się przelała i mieszkańcy wyraźnie mówią DOŚĆ. Mieszkańcy nie tylko Gumieniec, lecz całego miasta.

Oczekujemy zmiany priorytetów oraz podejścia miasta do kwestii zieleni.

Jako mieszkańcy także dobrze wiemy, że w kwestii Przygodnej nic się nie zmieniło, a informacja, jakoby "miasto odstępowało od budowy drogi" jest manipulacją w najgorszej postaci.

Przedszkole przy ul. Przygodnej powinno powstać jak najszybciej, ale na działce dosłownie kilkaset metrów dalej - tej niezadrzewionej, należącej do miasta. Powstanie go w miejscu (na działce 1/50), które z uporem maniaka forsuje Prezydent oraz jego polityczni sprzymierzeńcy, sprawi, że mieszkańcy sami zaczną domagać się drogi, od budowy której Prezydent rzekomo odstąpił. A dotychczasowy plan wycinki w związku z tym ponad 1200 drzew zostanie w pełni zrealizowany, jednak dzięki sprytnej manipulacji działania zostałyby rozłożone na raty i po rzekomym "wsłuchaniu się w głos mieszkańców".

Mieszkańcy chcą jednak uratowania ponad 1200 drzew dla Szczecina! Możemy to zrobić i pogodzić interesy wszystkich. Wiadomość na pl. Armii Krajowej ma o tym Prezydentowi przypomnieć. Dopóki drzewa nie zostały jeszcze wyrżnięte - nie jest jeszcze za późno.

Panie Prezydencie: apelujemy po raz kolejny o odstąpienie od wycinki oraz jak najszybsze przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania, by przedszkole na Gumieńcach powstało na działce 1/71.

Skończmy w końcu z tą barbarzyńską polityką w stosunku do środowiska naturalnego!"

* * *

Manifest Zatroskanych Mieszkańców Szczecina faktycznie nie doszacował rzeczywistej skali planowanej wycinki drzew w rejonie ul. Przygodnej. Nie uwzględnił tylko czasowo odłożonego do realizacji wniosku o usunięcie kolejnych 176 - dla realizacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Przygodna II", czyli projektu firmowanego przez Jackowski Studio. Z jakim to dyrektor Zakładu Usług Komunalnych - działający z upoważnienia Prezydenta Szczecina - wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego, a na który została wydana (29 stycznia br.) decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Wniosek - przypomnijmy - został odrzucony z przyczyn formalnych. Był bowiem niekompletny. Nie zawierał m.in. projektu nasadzeń kompensacyjnych.

Zatem pełna skala wycinki planowana przez urzędników miasta dla rejonu "Przygodnej" sięga niemal 1400 drzew. O czym dzisiaj piszemy w papierowym wydaniu naszego "Kuriera" (artykuł pt. "Kompromis (tylko) dla naiwnych").

* * *

Przesłanie do Prezydenta Szczecina - RAZEM DLA PRZYGODNEJ - zostało namalowane na asfalcie łatwo zmywalnymi barwnikami.

A. NALEWAJKO