Trwa Jarmark Bożonarodzeniowy! Zobacz szczegółowy program [GALERIA, FILM]

W tym roku stoiska można odwiedzać w alei kwiatowej, na pl. Adamowicza, pl. Lotników i w części al. Wojska Polskiego. Fot. Ryszard Pakieser

Od piątku 1 grudnia aż do świąt w centrum Szczecina można odwiedzać Jarmark Bożonarodzeniowy. 90 wystawców, 70 drewnianych domków w czterech lokalizacjach, rozświetlony 14-metrowy wiatrak na pl. Lotników, wenecka karuzela na pl. Adamowicza, młyńskie koło w al. kwiatowej, a na dodatek wszystko otulone - przynajmniej na razie - białym puchem. Szczegółowy program na końcu tekstu.



Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy to mnóstwo wyjątkowych atrakcji: smakołyków, rękodzieła, dobrej zabawy, wszak przy pl. Lotników i w al. Wojska Polskiego stanęły dwie sceny muzyczne. Będzie tu można zjeść na miejscu specjały przygotowane przez lokalnych - i nie tylko - gastronomików, napić się grzańca. I oczywiście zrobić zakupy, głównie świątecznych wiktuałów, ale również zapolować prezenty i upominki pod choinkę. Wśród licznych wystawców znajdą się także producenci, którzy mogą się pochwalić wyjątkowym certyfikatem „Zrobione w Szczecinie”. Te marki znajdziemy w domku nr 24 w alei kwiatowej, gdzie można kupić ręcznie wykonane świece, gry planszowe, książki, pamiątki ze Szczecina, pościel i tekstylia, drobne upominki. Nie zabraknie także słodkich wypieków, świątecznych potraw czy szczecińskiej kawy. Warto przypomnieć, że certyfikat przyznawany jest od 2018 roku i może się nim poszczycić już ponad 100 szczecińskich firm.

Jarmark startuje w piątek 1 grudnia o godz. 14, ale - znając zwyczaje handlowców i innych wystawców - domki będą otwarte znacznie wcześniej. Już pierwszego dnia ruszy także scena muzyczna - przy pl. Lotników od godz. 18 do godz. 23 zabawiać gości będzie DJ Philosopher. W sobotę, 2 grudnia jarmark czynny będzie od godz. 10 do 23, zaś animacje i zabawy rozpoczną się o godz. 12, w niedzielę stoiska czynne będą od godz. 10 do 20, zaś bogaty program artystyczny, którego szczegóły można znaleźć na stronie www.kolorowaaleja.pl, również startuje o godz. 12. Najwięcej atrakcji oczywiście przewidziano dla najmłodszych: kreatywne warsztaty, przedstawienia i interaktywne zabawy.

- Będziemy czytać bajki, spotykać się z postaciami z bajek i wypatrywać Świętego Mikołaja, który 6 grudnia pojawi się na naszym Jarmarku. W alei Wojska Polskiego w ramach gry terenowej będzie można szukać elfów - zapowiada Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia.

W jarmarkowych alejkach spotkamy ulicznych artystów. Miłośnicy pięknych kadrów będą mogli uwiecznić świąteczny klimat na zdjęciach w punktach insta - znajdą się one na każdym z placów. Nie zabraknie Bombkodzielni. Odwiedzając jarmark, będzie można zrobić dobry uczynek i napisać kilka ciepłych słów seniorom, którzy na co dzień pozostają pod opieką Domów Pomocy Społecznej. Listy do podopiecznych DPS-ów trafia jeszcze przed Bożym Narodzeniem i na pewno umilą im świąteczne chwile.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 1 do 23 grudnia. Czynny jest codziennie.

Film: Piotr Sikora

Kliknij w zdjęcie poniżej aby powiększyć program i zobaczyć galerię zdjęć.