Jarmark wielkanocny w alei kwiatowej już w środę. Ruszył montaż stoisk

Już w poniedziałek rozpoczęło się montowanie stoisk wystawców, którzy będą handlowali w alei kwiatowej w Szczecinie. Jarmark wielkanocny zbliża się bowiem wielkimi krokami - w środę 6 kwietnia aleja wypełni się straganami, w których królować będą rękodzieło, ciasta, wędliny i inne smakołyki oraz dekoracje idealne do ozdoby domu na wiosenne święta.

Jarmark, na którym będzie można zrobić zakupy, zjeść coś smacznego i wziąć udział w zabawach będzie trwał przez pięć dni. W czterdziestu domkach wystawcy przygotowali mnóstwo dobroci. W ofercie spożywczej znajdą się: ciasta wielkanocne i świąteczne łakocie, sery, miody, kołacze, wędliny, chleby. Będą także przekąski z grilla, belgijskie frytki czy gorące napoje i pyszna czekolada. Koneserzy będą mogli zakupić wyjątkowe trunki, m.in. rzemieślnicze piwa, wina i nalewki. Z kolei najmłodsi z pewnością ucieszą się z lizaków, waty cukrowej, gofrów czy pysznej lemoniady, która ugasi pragnienie po weekendowych harcach.

Nie byłoby jarmarku bez wielkanocnych dekoracji i rękodzieła, wśród których znajdziemy m.in. drewniane zajączki, stroiki wielkanocne, lampiony, szydełkowane przytulanki, ręcznie robioną biżuterię, ceramikę oraz odzież. Nie zabraknie również ciekawych planszówek i dobrej lektury. Wielkanoc to tradycyjnie czas strojenia mieszkań i domów - organizatorzy zapewniają, że świątecznych dekoracji będzie w bród.

- Nieodłącznym elementem naszego jarmarku są gigantyczne pisanki. W tym roku pojawią się także wielkanocne zajączki wykonane przez szczecińskie stowarzyszenia oraz instytucje - mówi Celina Wołosz

rzecznik prasowy miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - W sobotę i niedzielę nie zabraknie także animacji i aktywnych warsztatów. Maluchy będą mogły wziąć udział w zabawach ruchowych, wspólnym malowaniu wielkiego świątecznego obrazu, zdobieniu pisanek, interaktywnej Bajce o Króliczku Wielkanocnym. Kolorytu nadadzą także mydlane bańki oraz barwne baloniki.

Kiedy odbędzie się jarmark wielkanocny

Jarmark wielkanocny potrwa od 6 do 10 kwietnia. Stoiska będą czynne w następujących godzinach: środa-czwartek - godz. 12-20, piątek - godz. 12-21, sobota - godz. 10-21, a w niedzielę, w ostatnim dniu jarmarku - w godz. 10-20.

W związku z jarmarkiem szykują się także zmiany w organizacji ruchu wokół alei kwiatowej. Już w poniedziałek, w godz. 22-5 oraz we wtorek w godz. 17-24 a także w środę w godz. 7-12 i w godz. 19-24 nastąpi zamknięcie fragmentu lewego pasa za przejściem dla pieszych - od połowy alei w kierunku Trasy Zamkowej. Od środy, 6 kwietnia od godz. 5 do niedzieli, 10 kwietnia do godz. 24 z parkowania wyłączone zostaną miejsca przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód na pl. Żołnierza Polskiego.

Od poniedziałku 4 kwietnia od godz. 23 do godz. 3 oraz 11 kwietnia - od godz. 23 do godz. 3 zwężeniu ulegnie pas ruchu w stronę Centrum Handlowego Kaskada.

W środę, 6 kwietnia o godz. 6 zostanie zamknięty fragment ulicy - na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej oraz parking przy pl. Żołnierza Polskiego. Utrudnienia dla kierowców będą trwały do poniedziałku, 11 kwietnia - do godz. 22.

