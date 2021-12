Świąteczne jarmarki w centrum Szczecina, w Hali Odra i na Pogodnie

Na niemal trzy tygodnie - od 3 aż do 22 grudnia - cztery place w samym sercu Szczecina zmienią się w bożonarodzeniową przestrzeń wypełnioną zapachami i smakami świąt. Już w piątek o godz. 14 otworzą się domki na alei kwiatowej, placach Adamowicza i Lotników oraz po raz pierwszy także na deptaku Bogusława.

Swoje punkty w tych miejscach będzie prowadziło osiemdziesięciu wystawców z naszego regionu. W świątecznym anturażu wypełnionym pachnącymi choinkami, kolorowymi lampkami unosić się będzie zapach przygotowywanego przez handlowców jadła: golonki w warzywach, kiełbasy leśniczego czy bigosu ze słodkiej kapusty. Popołudniowe spotkania w tej atmosferze może będzie odbyć także przy kubku grzanego wina. I oczywiście zrobić zakupy ozdób świątecznych wykonanych przez rękodzielników, ciast, pierników pachnących miodem, pierogów, wędlin, wędzonych ryb, kołaczy oraz upominków i prezentów - dzieła rąk lokalnych rzemieślników.

Atrakcje świątecznego jarmarku

Dla najmłodszych wystawiono wenecką karuzelę, która zabierze dzieci w wesołą podróż na saniach, koniach, reniferach.

- W weekendy na terenie Jarmarku Bożonarodzeniowego będą organizowane różne zabawy i warsztaty dla dzieci oraz spotkania z Mikołajem. Już od piątku zapraszamy na animacje, teatrzyki oraz koncerty - mówi Celina Wołosz z miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która jest organizatorem grudniowego jarmarku. - W tym roku pojawią się też punkty foto.

Już w piątek o godz. 18 na rozstawionej w okolicach pomnika Colleoniego scenie dzieci będą mogły obejrzeć spektakl „Komiczne święta", a na godz. 18 przewidziane jest spotkanie z Mikołajem. O godz. 20 - nie tylko dla najmłodszych, ale także starszych szczecinian - rozpocznie się 45-minutowy pokaz ognia. W sobotę od godz. 11 do 17 odbędą się świąteczne animacje dla dzieci z Grinchem i Cindy Lu a w godz. 16-17 do wspólnej fotografii zaprasza Mikołaj. Po godz. 18 placem Lotników zawładnie DJ Tatinek, który świątecznymi brzmieniami wypełni plac Lotników aż na cztery godziny. W sobotę warsztaty dla dzieci odbędą się również na deptaku Bogusława - między godz. 11 a 17 najmłodsi mogą tu zdobić bombki i pisać listy do świętego Mikołaja.

Pod znakiem animacji dla dzieci upłynie też niedziela - od 11 do 17 na pl. Lotników odbędzie się malowanie buziek, świąteczne zabawy muzyczne oraz (godz. 16-17) zdjęcia z Mikołajem i Śnieżynką. Niedzielny wieczór (godz. 19) uświetni zespół JACKPOT. Także na deptaku Bogusława od godz. 11 do 17 można przyjść z dzieckiem na świąteczne warsztaty plastyczne.

Na zamku, Pogodnie i w Hali Odra

Czy tak duże wydarzenie, skupiające tylu gości, będzie bezpieczne w czasach pandemii? Organizatorzy liczą na rozsądek i odpowiedzialność szczecinian, dlatego w tym roku - inaczej niż w ubiegłym - dopuszczono możliwość konsumpcji na miejscu.

- Na wejściach do poszczególnych stref są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, będziemy także przypominać z radiowęzła o obowiązku noszenia maseczek na terenie jarmarku - stwierdza Celina Wołosz.

Jarmark w centrum miasta to nie jedyne wydarzenie w świątecznym klimacie w Szczecinie. Od 10 do 12 grudnia świąteczne ozdoby, regionalne przysmaki lodowe rzeźby, karuzele i wspólne kolędowanie czekać będą na szczecinian i turystów na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich. 4, 11 i 18 grudnia do bożonarodzeniowego marketu zaprasza Hala Odra, gdzie od 11 do 18 będzie można robić zakupy u sześćdziesięciu lokalnych wystawców. Świąteczny Jarmark Rękodzieła organizuje także Rada Osiedla Pogodno. Po prezenty i smaczne jadło od rzemieślników i rękodzielników zaprasza 14 grudnia w godz. 11-15 na plac im. Waleriana Pawłowskiego.

(kel)