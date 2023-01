Szpital w Zdrojach ma nowe technologie. Dzięki WOŚP i marszałkowi województwa

Szpital w szczecińskich Zdrojach uruchomił Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Jej utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Całość inwestycji kosztowała ponad 10 mln zł.

Zakup urządzeń i aparatury do pracowni, w kwocie 7,1 mln zł, sfinansowany został ze środków pochodzących z 29. finału WOŚP. Sercem pracowni jest nowoczesny aparat Siemens Magnetom Sola – 1,5-teslowe urządzenie, które wraz z dodatkowymi funkcjami, w jakie zostało wyposażone, czyni je unikalnym w skali całego regionu. Fundacja WOŚP przekazała też do nowej pracowni aparat do znieczulania dzieci i kardiomonitor jezdny – urządzenia specjalnie dostosowane do pracy w środowisku pola magnetycznego.

- Dosłownie chwilę temu witaliśmy na Pomorzu Zachodnim piękny kolorowy pociąg w barwach orkiestry, a teraz jesteśmy, by nacieszyć się podarowanym sprzętem. To ogromna inwestycja WOŚP - mówił Jerzy Owsiak, prezes WOŚP, podczas uroczystego otwarcia pracowni. - Czujemy wielką odpowiedzialność, bo dysponujemy pieniędzmi społecznymi, to niezwykle ważne, bo wasze pieniądze wrzucane do skarbonek wracają do was. My nie kupujemy ceny, my kupujemy jakość. Potrafimy negocjować dobre ceny za najlepszy sprzęt. Jeśli kupujemy respiratory, to prawdziwe, mają gwarancję, serwis, części i działają. Są tańsze niż te kupione niedawno za publiczne pieniądze. Opieramy się na społeczeństwie obywatelskim, pomagając sobie pokazujemy, że jesteśmy państwem demokratycznym. Tylko w tym szpitalu jest 1291 urządzeń, rozliczonych co do grosza. Te grosze są, nie znikają.

Dotacja w wysokości blisko 3 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliła m.in. na rozbudowę istniejącego budynku pod kątem dostosowania go do potrzeb nowej pracowni, przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych w dotychczasowych pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, modernizację sieci instalacji oraz budowę klatki Faradaya.

- Chciałbym podziękować w imieniu pacjentów za dzisiejszy sprzęt i za ten, który otrzymaliśmy wcześniej - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Dziękuję wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy po raz 31 będą zbierać do puszek pieniądze na orkiestrę. Dziś widać, że dobro wraca w postaci sprzętu. Wyposażenie o największej wartości w regionie trafiło właśnie do szpitala w Zdrojach, dedykowanego leczeniu dzieci. Zachęcam do udziału w aukcjach na Pomorzu Zachodnim, a potem w festiwalu Polen'and'rock, który na stałe zagościł w regionie, z czego się bardzo cieszymy

Rezonans magnetyczny to już kolejny sprzęt od Fundacji WOŚP dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala. W 2019 roku Orkiestra przekazała tu tomograf komputerowy i aparat RTG, a rok później darowała także nowoczesny aparat do USG. ©℗

(as)