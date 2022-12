Hybryda i niespodzianka

Nietypowe malowanie pociągów hybrydowych kupowanych przez samorząd województwa to już tradycja. W sobotę na szczecińskim dworcu - tuż przed pierwszy, kursem do Koszalina, zaprezentowano kolejny. Malowanie zaprojektował sam Jurek Owsiak, który był jednym z gości prezentacji.

Tym razem pociąg nosi barwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Festiwalu Pol'and'Rock. To 9. z 12 zamówionych przez Zachodniopomorskie składów dwunapędowych.

- Na Pomorzu Zachodnim mamy nie tylko najnowocześniejszą flotę pociągów regionalnych. ale mamy także najbardziej kolorową flotę pociągów regionalnych - mówił Olgierd Geblewicz, marszałek województwa. - Mamy pociąg bursztynowy, morskim, europejski, ekologiczny, mamy pociąg dedykowany zawodnikom Pogoni, a od dzisiaj mamy także pociąg Pol'and'Rockowy! To jest unikat, jedyny w Polsce, zatem zapraszamy wszystkich pasażerów Przewozów Regionalnych do korzystania z tego pociągu. Od wielu lat nasze pociągi wożą uczestników tego festiwalu - początkowo do Kostrzyna, a teraz na festiwal, który zagościł na Pomorzu Zachodnim. I mam nadzieję, że tu pozostanie

Nowoczesnego taboru gratulował mieszkańcom regionu także Jurek Owsiak. Przy okazji dziękował szczecińskim wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowania w akcję, otwartych serc i udanych działań. Zapewnił też, że kolejny Finał WOŚP się odbędzie i nic tego nie zmieni. Ale wspomniał też o kolejnej edycji festiwalu.

- W pociągu, który mówi o najpiękniejszym festiwalu świata, Festiwalu Pol'and'Rock, który tutaj gra i mam nadzieję będzie grać do końca świata im jeden dzień dłużej, w pociągu który tymi kolorami mówi, ze potrafimy się cudownie bawić, zrobimy letnią zadymę w środku zimy, a w lato będziemy jeszcze szczęśliwsi, a nasze decyzje dotyczące muzyki były jak najlepsze - mówił Jurek Owsiak. - A podczas festiwalu jedną z gwiazd na pewno będzie zespół Spin Doctors - zdradził.

Dwunapędowe zespoły trakcyjne obsługują połączenia na trasach częściowo zelektryfikowanych, m.in. Szczecin – Kołobrzeg – Koszalin oraz Szczecin – Szczecinek. Mogą również kursować do portu lotniczego w Goleniowie

Pojazdy są wyposażone w klimatyzację, internet bezprzewodowy, monitoring, elektroniczny system informacji pasażerskiej, sygnalizację przeciwpożarową, defibrylator, rampy ładunkowe dla wózków itd. Przewidziano w nich 150 miejsc siedzących plus 160 stojących oraz przestrzeń do przewozu rowerów.

Hybrydowy napęd tworzą cztery elektryczne silniki trakcyjne o łącznej mocy 1600 kW zasilane z sieci elektrycznej za pomocą odbieraka prądu oraz jednostka napędowa składająca się z dwóch silników spalinowych i generatorów prądu, która zasila silniki elektryczne na odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Pojazdy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu, a ich maksymalna prędkość to: 160 km na godz. (napęd z sieci trakcyjnej) i 120 km na godz. (silniki Diesla).

Tomasz TOKARZEWSKI

Fot. Dariusz GORAJSKI

Film: Adrian BEDNARSKI