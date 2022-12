Kolejny nowoczesny skład w Zachodniopomorskiem. Orkiestrowa hybryda

To już 9. pociąg z podwójnym napędem - elektrycznym i spalinowym, który będzie kursował po zachodniopomorskich torach. W sobotę (17 grudnia) rozpocznie regularne kursy po regionie. Sygnał do odjazdu dadzą Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Jerzy Owsiak - szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i autor oryginalnego malowania najnowszej hybrydy. Pojazd zdobią barwy i symbole WOŚP oraz festiwalu Pol’and’Rock, który znów zagościł na Pomorzu Zachodnim.

„Tu gra najpiękniejszy festiwal świata" - takie hasło znalazło się tuż obok herbu województwa zachodniopomorskiego, który zdobi regionalne pociągi. Pojazd w barwach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Pol’and’Rock Festival to już dziewiąta hybryda zakupiona przez samorząd województwa dzięki Funduszom Europejskim. Takich pojazdów ma być 12.

- Nasza hybrydowa flota jest coraz większa, a to oznacza wygodę pasażerów i korzyści dla środowiska - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. - Dwunapędowe pociągi wyróżniają się nie tylko technicznie, ale też wizualnie. Malowanie najnowszej hybrydy zaprojektował Jurek Owsiak, niezwykły „maszynista” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na Pomorzu Zachodnim WOŚP zawsze gra głośno. Wrócił do nas również piękny festiwal organizowany co roku przez fundację. Nowy pociąg na pewno będzie atrakcją przyszłorocznego Pol’and’Rock, ale kursował będzie oczywiście nie tylko świątecznie, festiwalowo, a regularnie. Pierwszy wyjazd już w sobotę.

Powitanie pociągu w Szczecinie i premierowy kurs do Kołobrzegu zaplanowany jest na najbliższą sobotę. Od godziny 14.15 na stacji Szczecin Główny pasażerów czekają niespodzianki. Podczas prezentacji pociągu będzie okazja dowiedzieć się więcej o niskoemisyjnym transporcie, najnowszym taborze kolejowym i ekologii na Pomorzu Zachodnim.

