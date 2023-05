Szkoła w Sarbinowie zyska nowoczesną salę

Wizualizacja nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie. Fot. Urząd Miejski Mielno

Mieszkańcy położonego na terenie gminy Mielno Sarbinowa mają powód do radości. Przy tamtejszej Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej powstanie nowoczesna sala gimnastyczna.

Dzięki temu uczniowie będą mieli doskonałe warunki do uprawiania sportu i to niezależnie od pogody. Na zadanie uzyskano dofinansowanie wysokości 2,7 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a konkretnie z programu budowy przyszkolnych sal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Budowa, która pochłonie w sumie 3,9 mln zł, rozpocznie się w przyszłym roku. Warto dodać, że obiekt ma być samowystarczalny pod względem zapotrzebowania elektrycznego, a to dzięki projektowi, który przewiduje zamontowanie na nim paneli fotowoltaicznych. ©℗

(pw)