Udręka koło Jamna. Z Łaz do Mielna długim objazdem

Most nad Kanałem Jamneńskim Fot. Artur BAKAJ

Od poniedziałku rusza 3-miesięczny remont mostu nad Kanałem Jamneńskim.

Tym samym jedyna trasa dla samochodów podążających z Łaz do Mielna zostanie zamknięta. Zmotoryzowani mieszkańcy pierwszej z miejscowości, którzy na co dzień pracują w drugiej, będą musieli nadrabiać sporo drogi. Teraz do pokonania mają niespełna 10 km.

W chwili gdy most zostanie zamknięty, będą musieli jechać przez Koszalin ponad 30-kilometrową trasą. Jest za to dobra wiadomość dla pieszych i miłośników rowerów. Dla tych użytkowników drogi ruch przez remontowany most zostanie utrzymany. Inwestycja, którą realizuje gdańska firma Marbro, pochłonie 2,5 mln zł. ©℗

(pw)