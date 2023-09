Strefa zniknęła, opłaty są nadal. Stare Miasto, nowe zasady [GALERIA]

Od 1 września na Starym Mieście obowiązują nowe zasady dotyczące parkowania.

Beżowo-brązowe parkomaty zostały zastąpione niebieskimi, zmieniło się również oznakowanie i regulaminy. W czwartek zlikwidowana została ostatecznie Strefa Zamieszkania Stare Miasto. Na jej ostatnich obszarach powstały dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone.

W lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na 6 ulicach Starego Miasta. To Łaziebna, Mariacka, część Tkackiej (od pl. Żołnierza Polskiego do Grodzkiej), część Staromłyńskiej (od pl. Żołnierza Polskiego do Końskiego Kieratu), część ul. Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej) oraz część Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego). Nie mogły być częścią Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Wyrok uprawomocnił się 23 marca i od tego dnia kierowcy parkowali tam bezpłatnie, co z kolei doprowadziło do parkingowej samowolki. Mieszkańcy Starego Miasta narzekali na zbyt dużą liczbę pojazdów, parkowanie gdzie popadnie i brak wolnych miejsc postojowych. Dlatego od lipca wspomniane 6 ulic włączono do czerwonej podstrefy SPP. Dwa pozostałe obszary, czyli rejon pl. orła Białego i tzw. Dolny Taras na Podzamczu pozostały w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta od 1 września są to już jednak Płatne Parkingi Niestrzeżone.

– Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie oraz uproszczenie struktury systemu parkowania w Szczecinie. Utworzenie Płatnych Parkingów Niestrzeżonych w miejsce likwidowanej Strefy Zamieszkania Stare Miasto zmniejsza liczbę rodzajów stref płatnego parkowania na terenie Szczecina oraz wprowadza czytelne zasady dotyczące wnoszenia opłat oraz sposobu parkowania pojazdów – czytamy w uzasadnieniu uchwały powołującej dwa nowe PPN-y.

Płatny Parking Niestrzeżony Plac Orła Białego objął ulice Staromłyńską i Koński Kierat. Opłata za postój wynosi tam 2,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Z kolei Płatny Parking Niestrzeżony Dolny Taras to obszar objęty ulicami Wielka Odrzańska, Sienna, Rynek Sienny, Osiek, Rynek Nowy, Mała Odrzańska, Opłotki, Kurza Stopka, Targ Rybny, Środowa i Kłodna. Opłata wynosi za postój 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

Zakupione na podstawie regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto Karty Stare Miasto od 1 września uprawniają wyłącznie do postoju na PPN Trasa Zamkowa. Zwrot opłaty za Kartę Stare Miasto może nastąpić przed upływem jej ważności na pisemny wniosek posiadacza karty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu uprawnienia.

Kierowcy muszą też pamiętać, że na terenie nowych PPN naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 200 zł. Można ją otrzymać za niewniesienie opłaty parkingowej zgodnie z regulaminem PPN, parkowanie poza miejscami wyznaczonymi oraz za dłuższy niż wyznaczony postój w miejscach dla dostaw.

Należy również pamiętać, że opłaty na nowych PPN-ach obowiązują w godzinach od 8 do 22 we wszystkie dni tygodnia. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI