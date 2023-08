Zmiany na Starym Mieście. Od piątku nowe zasady

Na obszarze Strefy Zamieszkania Stare Miasto, która obowiązuje do czwartku, kierowcy otrzymują już informacje o planowanych zmianach.

Kierowcy parkujący na Starym Mieście w Szczecinie znajdują od poniedziałku za wycieraczkami swoich aut kolejne kartki. Tym razem to jednak nie wezwania do zapłaty, a informacje o zmianach, jakie zaczną obowiązywać w piątek, 1 września. Budząca kontrowersje Strefa Zamieszkania Stare Miasto ostatecznie przestanie istnieć, a zastąpią ją dwa nowe płatne parkingi niestrzeżone.

Płatny Parking Niestrzeżony Plac Orła Białego obejmie ulice Staromłyńską i Koński Kierat. Opłata za postój na tym obszarze za każde rozpoczęte 15 minut wyniesie 2,50 zł. Drugi PPN obejmie tzw. Dolny Taras. Znajdą się w nim ul. Wielka Odrzańska, Sienna, Rynek Sienny, Osiek, Rynek Nowy, Mała Odrzańska, Opłotki, Kurza Stopka, Targ Rybny, Środowa i Kłodna. Opłata za postój w tej strefie to 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

- Opłaty na nowych PPN-ach obowiązują w godzinach od 8 do 22 we wszystkie dni tygodnia - przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. - Mieszkańcy obszaru abonamentowania wskazanego na mapkach są uprawnieni do zakupu abonamentu półrocznego za 180 zł lub

