Strefowe roszady. Miasto nie czeka na wyrok

Na kolejne zmiany w płatnym parkowaniu zanosi się w Szczecinie. System stref i opłat ma być uproszczony, a miasto chce zlikwidować kontrowersyjną Strefę Zamieszkania Stare Miasto. Na jej obszarze opłaty będą nadal pobierane, ale na nowych zasadach. Projekty uchwał są już gotowe, a radni mogą je przegłosować już na najbliższej sesji, zaplanowanej na 20 czerwca.

W lutym bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę szczecińskiej Rady Miasta z września 2020 r., na podstawie której 6 ulic na Starym Mieście pozbawiono kategorii dróg publicznych. To m.in. ulice: Staromłyńska, Mariacka, część Tkackiej czy Staromiejskiej. Gdy obowiązywała tam Strefa Zamieszkania Stare Miasto, parkowanie było uporządkowane, a pozostawienie pojazdu poza miejscami wyznaczonymi surowo karane opłatą dodatkową w wysokości 200 zł. Na kierowców to działało, a uliczki Starego Miasta objęte SZSM były w końcu dostępne dla pieszych i rowerzystów. Jednak wyrok WSA uprawomocnił się 23 marca 2023 r. i od tego dnia opłaty nie są pobierane. Kierowcy natychmiast to wykorzystali: trawniki i chodniki są

...