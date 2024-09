Strażniczki na przejściu dla pieszych. Bezpieczniej w Policach

W poniedziałek (2 września) na skrzyżowanie ul. Asfaltowej z ul. Cisową w Policach wrócili strażnicy miejscy. Byli tu już przed wakacjami, bo – jak już przypominaliśmy – właśnie wtedy do tego skrzyżowania dotarł remont ul. Nadbrzeżnej i Cisowej. To wymusiło wyłączenie sygnalizacji świetlnej. Brak świateł i jeszcze zmiana organizacji ruchu w tym rejonie, sprawiły, że na przejściu dla pieszych zrobiło się niebezpiecznie.

W wakacje piesi musieli tutaj radzić sobie sami, ale wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, ponownie wróciło wsparcie strażników miejskich – w porach, w których uczniowie przychodzą do szkoły. Bo z tego przejścia w czasie roku szkolnego korzystają uczniowie pobliskiej podstawówki. I choć za prowadzone prace w tym rejonie odpowiada powiat policki, to o bezpieczeństwo uczniów zadbała przede wszystkim gmina. W poniedziałek rano spotkaliśmy na przejściu dwie strażniczki miejskie, które pomagały bezpiecznie przejść przez jezdnię pieszym, zatrzymując na ten czas ruch samochodów. Mają to robić co najmniej do końca tego tygodnia. Możliwe, że później zastąpi je w tym specjalnie przeszkolona i zatrudniona do tego zadania osoba. Oczywiście na czas trwających tutaj robót. Po ich zakończeniu powinna wrócić sygnalizacja świetlna.

(sag)