Mieszkania na zamianę, dla poprawy warunków

Dostępne do zamiany mieszkania są różnej wielkości: 1- ,2-, 3-pokojowe, o metrażu od około 33 m kw. do ok. 65 m kw. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Dla solidnych, płacących regularnie czynsz, najemców mieszkań komunalnych w Policach, gmina ma ofertę – mogą zamienić stare mieszkanie, o gorszym standardzie, na zupełnie nowe. W budynku jeszcze niezamieszkałym, bo dopiero wybudowanym przy ul. Niedziałkowskiego 14. Zainteresowani taką zamianą mogą już oglądać dostępne lokale. Gmina przeznaczyła na ten cel 34 z 35 powstałych tu mieszkań, bo jedno – jak ustaliliśmy – ma być przeznaczone na mieszkanie chronione.

Jak już informowaliśmy, dostępne do zamiany mieszkania są różnej wielkości: 1-, 2-, 3-pokojowe, o metrażu od około 33 m kw. do ok. 65 m kw. Trzy z nich, położone na parterze, dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Nowi najemcy będą musieli wpłacić kaucję. Przykładowo – za lokal mieszkalny jednopokojowy o powierzchni użytkowej 33,45 m kw. (dla osoby samotnej lub rodziny 2-osobowej) kaucja mieszkaniowa (wpłacona przed zasiedleniem) wyniesie 3 662,76 zł, a czynsz – 305,23 zł plus opłaty za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, wodę i ścieki, odpady. Drugi przykład – dla rodziny 2-osobowej lub 3-osobowej w nowym lokalu mieszkalnym dwupokojowym o powierzchni użytkowej 42,49 m kw.: kaucja mieszkaniowa to 4 741,80 zł czynsz (8,93 zł za m kw.) – 395,15 zł plus opłaty jak we wcześniejszym przykładzie.

To lokale dla najemców, którzy mają dochód pozwalający na samodzielne utrzymanie mieszkania nowego, czyli również droższego. Stąd taka propozycja zamiany, kierowana do obecnych najemców starych mieszkań komunalnych, którzy chcą sobie poprawić warunki i są gotowi za to zapłacić więcej oraz oddać stary lokal. Gmina w ten sposób zamierza odzyskać mieszkania tańsze, które będzie mogła przydzielić rodzinom o niskich dochodach ubiegającym się o mieszkanie komunalne oraz mieszkańcom budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Chętni do zamiany mogą już oglądać nowe lokale. Niektórzy pewnie już to zrobili 19 i 20 sierpnia. Ale są kolejne terminy: 28-29 sierpnia oraz 4-5 września 2024 r. w godzinach od 14 do 17. Mieszkania znajdują się w budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 14, 14A, 14B w Policach.

Wnioski o zamianę mieszkania należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (parter) w terminie od 9 września 2024 r. do 20 września 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące ich składania (oraz warunków ubiegania się o taką zamianę) można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, pok. 202 (II piętro), tel. (91) 43 11 877 oraz na stronie internetowej pod adresem www.police.pl. ©℗

(sag)