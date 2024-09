Z każdej strony wahadłowo. Wiadukt w Mścięcinie wciąż czeka na ekspertyzę

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia na wiadukcie w ciągu ul. Asfaltowej. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Na wiadukcie w ciągu ul. Asfaltowej w Policach wciąż obowiązuje ruch wahadłowy. Ekspertyza dotycząca stanu wiaduktu po pożarze, do którego doszło 10 lipca, miała być gotowa w połowie sierpnia. Wciąż jednak nie jest kompletna. Bez niej Powiat Policki, czyli zarządca drogi, nie może określić zakresu niezbędnych prac, które pozwolą przywrócić normalny ruch na tym odcinku ważnej drogi.

Sytuacja jest trudna i dla mieszkańców Polic dojeżdżających każdego dnia do pracy lub (w czasie roku szkolnego) do szkół czy na uczelnie, i dla mieszkańców Szczecina związanych np. zawodowo z Policami. Praktycznie wszystkie drogi łączące Police ze Szczecinem mają teraz ograniczenia w ruchu. Remontowane są ul. Nadbrzeżna i Cisowa (to kłopot dla jadących od strony Stołczyna, Skolwina), niedrożny jest jeden pas ul. Asfaltowej (właśnie z wiaduktem, czyli na trasie biegnącej przez Przęsocin), a i na trasie przez Głębokie kierowcy samochodów oraz autobusów natrafiają na utrudnienia, bo przed Bartoszewem, na drodze wojewódzkiej nr 115, budowane jest rondo.

Mieszkańcy liczyli na szybkie, całkowite udrożnienie drogi z wiaduktem. Okazuje się jednak, że na pełną ekspertyzę dotyczącą stanu wiaduktu trzeba poczekać dłużej. Bez niej zaś nie można ruszyć z ewentualnym remontem.

– Do wykonania badań konieczne jest usunięcie sieci wodociągowej, która jest poprowadzona pod wiaduktem, i wykonanie bypassu tej sieci na wiadukcie – odpowiada na nasze pytanie o sytuację z ul. Asfaltową Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka Powiatu Polickiego. – Najbardziej uszkodzona w wyniku pożaru część konstrukcji znajduje się właśnie pod tym wodociągiem. Od dłuższego czasu trwały rozmowy ze ZWiK Police w celu wykonania tych prac, jednak w ostatnich dniach Spółka zrezygnowała z ich wykonania, co spowodowało konieczność znalezienia nowego wykonawcy.

Powiat rozmawia teraz z innym potencjalnym wykonawcą.

– Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przystąpić do prac, w szczególności, że wahadła, które funkcjonują obecnie na ul. Cisowej, Nadbrzeżnej i Asfaltowej, mocno dają się we znaki kierowcom i dlatego koniecznym jest jak najpilniejsze udrożnienie chociażby jednego wylotu z miasta – dodaje Sylwia Turkiewicz. – Ekspertyza jest nam niezbędna do określenia zakresu prac i jak najszybszego zlecenia remontu. ©℗

(sag)